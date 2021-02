Ophef om politie die vermist meisje (16) ‘onverzorgd oostbloktype’ noemt: ‘Ga je diep schamen’

Op Burgernet wordt het meisje in een melding omschreven als een ‘onverzorgd oostbloktype'. De tiener met blond haar en bruine ogen, die volgens de melding een lange witte pyjama zonder broek draagt, is vermist geraakt in de omgeving van het Asserpark. Het is de omschrijving ‘onverzorgd oostbloktype’ die veel verontwaardiging oproept, blijkt uit de reacties op Twitter. ‘Dit kan echt niet. Je hebt het over een meisje van 16', schrijft iemand. ‘Hoe vinden jullie zelf dat het gaat', vraagt een ander zich af. De politie krijgt er flink van langs om de opmerkelijke omschrijving. ‘Respectloos’, ‘denigrerend’, ‘lomp', en zelfs ‘discriminerend’, noemen mensen de woordkeuze.

‘Zo beschrijf je iemand toch niet’

Anderen vragen zich af hoe een ‘onverzorgd oostbloktype’ er eigenlijk uitziet. ‘Zo beschrijf je iemand toch niet', klinkt het. Ook twijfelen sommigen zelfs of ze niet met een nepaccount te maken hebben. ‘WTF... is dit écht?’. En: ‘Het is niet eens een fake account', schrijft een ander, die merkt dat het inderdaad om het echte account gaat.



Ondanks de reacties heeft de politie de omschrijving niet aangepast. Ook zijn er geen excuses aangeboden, zoals door sommigen wordt gevraagd. Wel laat de politie in een vervolgbericht op Burgernet weten dat het meisje nog niet is gevonden. Waarom voor deze bewoordingen is gekozen, is vanavond nog niet duidelijk. De politie was vooralsnog niet beschikbaar voor een reactie.