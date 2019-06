Pas op je hond, processierups extra actief door hitte

Gisterochtend constateerde ze dat de rupsen 'behoorlijk aan de wandel’ zijn gegaan. ,,Ze zijn heel actief geworden, we hebben heel veel meldingen.” De rupsen zitten momenteel flink in de haren: die haren kunnen irritaties veroorzaken. ,,De rupsen gaan nu vaak aan de voet van de boom zitten. Hapt je hond er in, dan heb je een groot probleem.”

Dit weekeind legde in het Overijsselse Losser een pup bijna het loodje, omdat het dier door een hap in de rupsen zijn tong bijna verloor. ,,Honden kunnen door de brandharen in hun ogen ook blind worden. Dus mensen moeten echt uitkijken waar ze hond laten lopen.”