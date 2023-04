Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven komen weer naar de Greb voor Dodenherdenking

Arnhemmer (20) bestraft voor brandstich­ting met molotov­cock­tail, maar hij hoeft de cel niet in

Een 20-jarige Arnhemmer is volgens de rechtbank wél schuldig aan brandstichting met een brandbom in een pand voor begeleid wonen van het RIBW in de Arnhemse wijk Presikhaaf. De man zelf ontkende in alle toonaarden.