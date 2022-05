Publiek niet welkom bij ontsteken bevrijdingsvuur in Wageningen

Ab Wit, bedenker van de nacompeti­tie, overleden

Ab Wit is maandag overleden. De Wageningse huisarts in ruste is 93 jaar geworden. Wit genoot vooral bekendheid als voorzitter van voetbalclub FC Wageningen. In die hoedanigheid was hij de bedenker van de nacompetitie voor clubs in de eerste divisie.

