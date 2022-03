Rien Bor begint aan zevende termijn in gemeenteraad: ‘Ik vind het nog steeds leuk’

Wageningse ontdekt: we onthouden de weg naar een vette hap makkelij­ker dan die naar een stuk fruit

Een reep chocolade, een vette hamburger of een zoete taartpunt, we vinden de weg ernaartoe sneller dan naar een komkommer of een banaan. Dat ontdekte onderzoeker Rachelle de Vries van Wageningen University & Research na uitgebreid promotieonderzoek.

