Rob Moret (77) in zijn element op spiegelijs in Blauwe Kamer

Rob Moret (77) heeft woensdag speciaal zijn Elfstedentrui aangetrokken. Want het is een speciale dag. ,,De eerste schaatsdag van het seizoen, op een ijsvloer zo glad als een spiegel. Hoe bijzonder is dat”, zegt de Rhenense kilometervreter.

Drie keer volbracht Moret de Elfstedentocht, in 1985, 1986 en 1997. En zes keer de 200 kilometer op de Weissensee in Oostenrijk. ,,Op dit prachtige ijs zo dicht bij huis vandaag zo’n 40 kilometer schaatsen is ook heerlijk. Kijk om je heen, weergaloos toch?”

Reddingsklos voor de zekerheid

Zijn eerste rondjes schaatste hij nog met een reddingsklos. Voor het geval de ijsdikte (‘zo’n drie centimeter’) toch ontoereikend was.

,,Je weet het nooit, hè. Maar ik had al gauw door dat het perfect was. Wanneer het eerste laagje dichtvriest bij windstilte, is het superijs. Vandaag reden hier zo’n 25 schaatsers rond. Morgen nog meer en in het weekeinde zullen het er honderden zijn. Geen probleem, dan is het nog veel dikker. Morgen is het zeker vijf centimeter.”

Vrijdag Veluwemeer?

Moret gaat de komende dagen zijn schaatsgeluk elders beproeven, hij heeft het reisschema al in zijn hoofd zitten. ,,Donderdag naar het Leersumse Veld en vrijdag verwacht ik met vrienden op het Veluwemeer van Elburg naar Kampen te schaatsen. En dat al voor de kerst. Laat iedereen genieten van deze vroege ijsdagen.”

Quote Het is op vele plaatsen echt nog te dun. Dat is onverant­woord Jan van Schaik, Wageningse natuurijscommissie

Jan van Schaik van de Wageningse natuurijscommissie wil het sein om te gaan schaatsen in de nevengeul van de Rijn nog niet op groen zetten. ,,Het is op vele plaatsen echt nog te dun. Dat is onverantwoord. Ik hoop wel dat het eind van de week gaat. We controleren elke dag de dikte van het ijs. Als het kan, laat we de vlag wapperen en is iedereen welkom.”

Een te vroeg op het ijs gestapte schaatser zakte er donderdag in Wageningen doorheen en haalde een nat pak. Hij werd door anderen op het droge geholpen.

‘Nog even naar de ijsbaan’

Van Schaik raadt schaatsers dringend aan nog even gebruik te maken van de veilige ijsbanen van de verschillende schaatsverenigingen in de regio. De accommodaties in Veenendaal (Groeneveldselaan) en in Oosterbeek (sportpark Hartenstein) zijn vrij gegeven. Woensdagavond ging de baan van de Edese IJsvereniging alleen voor eigen leden open.

,,We testen met hen de kwaliteit van het ijs. Hopelijk donderdagavond dan voor een groter publiek”, zegt voorzitter Hans Silvis van de Edese IJsvereniging.

