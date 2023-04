Ruim 70 Wageningers maken een kunstwerk over de coronatijd: ‘Verbaasd hoe verschillend alle verhalen waren’

Met video Fakkels, vuurwerk en applaus voor D­VO-ploe­gen die in Ahoy naast titels grepen: ‘Kunnen niet anders dan heel erg trots zijn’

De selectie en de A1 van DVO mogen dan in korfbaltempel Ahoy allebei verloren hebben, de Bennekomse club is hoe dan ook trots op z'n ploegen. Dus niks met stille trom naar huis na aankomst op sportpark De Eikelhof: de spelers wachtte een onthaal met applaus, vuurwerk en fakkels. En de aanhang? Die gaat een feestnacht tegemoet; misschien wel tot in de vroege uurtjes.