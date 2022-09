Scandinavische jazzartiesten op festival Wageningen: ‘Gelukt om acts van wereldklasse bij elkaar te krijgen’

kunst in de valleiBekende jazzartiesten uit Scandinavië spelen vrijdag 16 en zaterdag 17 september op het eerste Nordic Jazz Festival in Wageningen.

Het festival was een langgekoesterde wens van Jazz in Wageningen. ,,We hebben al jarenlang een liefde voor die muziek. Scandinavische jazz heeft iets melancholisch in zich. Naast treurig, kan de muziek ook warm zijn en ongelofelijk swingen en grooven”, vertelt Robbert Kamphuis van Jazz in Wageningen.

Tijdens het tweedaagse festival staan acht concerten op het programma. ,,Het is heel bijzonder dat het gelukt is om acts van wereldklasse bij elkaar te krijgen. We organiseren het evenement in samenwerking met Theater Junushoff, dat er het nieuwe theaterseizoen mee opent.”

Solo en trio

Pianist Bobo Stenson is de festivalartiest. ,,Hij speelt op beide dagen en is iemand die al lang meedraait”, zegt Kamphuis. Het is ongelofelijk met wie hij allemaal heeft samengewerkt. Op het festival speelt hij zowel solo als in een trio.”

Verder treden onder meer Lars Danielsson en het Maridalen Trio op. ,,Lars Danielsson is een bassist van wereldfaam. Het Maridalen Trio maakt muziek die je nog nooit gehoord hebt, bijvoorbeeld met een oude buizenradio. Stiekem ben ik daar erg benieuwd naar.”

Kamphuis verbaast zich erover dat er in Nederland niet vaker een Nordic Jazz festival wordt georganiseerd. ,,Ik weet alleen dat LantarenVenster en North Sea Jazz er een keer iets mee hebben gedaan. Als je jazzliefhebbers polst, heeft bijna iedereen wel een aantal helden in de Nordic Jazzscene.”

Naast Nordic Jazz-fans hoopt Kamphuis ook publiek te trekken dat wil kennismaken met het genre. ,,Wat mensen vaak afschrikt bij jazz is dat er soms onbegrijpelijke piep-knordingen gebeuren, waardoor ze de weg kwijt raken. Het is mooi om een mix te zoeken tussen artiesten die experimentele dingen doen en artiesten die meer gebruikelijke constructies opzoeken. Ik denk dat die mix bij ons festival goed gelukt is.”

Voor meer info en tickets zie jazzinwageningen.nl.