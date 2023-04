Scholieren verrassen veteraan Max Wolff (97) met persoonlijke brief: ‘Fijn dat er aandacht is’

Renkumer in manische waan: ‘Als God het wilde, kreeg Christen­Unie-politicus Segers de kogel’

Als God hem had opgedragen Gert-Jan Segers van de ChristenUnie om te leggen, dan had A. de K. uit Renkum dat zonder meer gedaan. Want volgens de 43-jarige Renkumer verdiende de christelijke politicus de kogel.