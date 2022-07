Sofia Dragt zorgt voor melancholische sfeer met haar muziek voor de bioscoopfilm ‘Grutto!’

blog Nooit meer doodgaan op de Keijenberg

We schrijven de zomer van 1985. We waren jong en veelbelovend. Een nieuwe uitdaging was op ons pad gekomen: De Hel van Wageningen, een uitdagende nieuwe toerfietstocht. De langste afstand was 175 kilometer en had alle klimmetjes rond Wageningen voor de wielen. Van de Amerongse Berg tot de Posbank en alles wat er tussenin zit.

26 juni