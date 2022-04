Straks mogelijk ook Wageningse jongeren in studentenflats

Voor jongeren en starters is het heel lastig om in Wageningen een woning te vinden. Pas na jaren op de wachtlijst van een woningcorporatie te hebben gestaan, is er zicht op een huis. Woningcorporaties Idealis (studenten) en de Woningstichting (anderen) kijken daarom samen met de gemeente of het in de toekomst mogelijk is om ook jongeren op de studentencomplexen te huisvesten.