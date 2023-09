De laatste meters van Annemiek van Vleuten: Arnhem rekent op veel publiek zondag bij Simac Ladies Tour

Ze werd Olympisch kampioen tijdrijden in Japan en won de wereldtitel in Engeland en Australië. Maar haar laatste meters rijdt Annemiek van Vleuten zondag op de Zijpendaalseweg in Arnhem, waar de finish is van de Simac Ladies Tour. De verwachting is dat dat voor extra publiek zorgt.