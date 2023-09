Arnhem komt met gratis cultuur voor jongeren buiten schooltijd: ‘Zorgt ervoor dat je aan denken wordt gezet’

Voor Arnhemse jongeren komt er buiten school om een gratis cultuurprogramma waar zij gebruik van kunnen maken. Geld mag niet de reden zijn dat zij niet naar een voorstelling kunnen, zegt de gemeente Arnhem. Tegelijkertijd wil die cultuur aantrekkelijk maken voor de jeugd. In de hoop dat die later vaker naar het theater of museum gaat.