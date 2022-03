Terras maakt Belmonte Arboretum helemaal af: ‘Ik vond dat we dit misten’

Klokken Wageningse Grote Kerk luiden voor Oekraïne

WAGENINGEN - De klokken van de Grote Kerk in Wageningen luiden woensdagmiddag een kwartier lang. De Raad van Kerken heeft een oproep gedaan aan alle kerken in Nederland om voorafgaande aan het gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne de klokken te luiden.

2 maart