Toch publiek welkom bij vrijheidsvuurceremonie, maar wel met beperkt zicht

Architect vraagt nog enig geduld van bewoners Wageningse Julia­nastraat: ‘Nog twee winters in de oude huizen’

De bewoners van de historische Julianastraat in Wageningen beleefden een bijzondere donderdagmiddag. Na jaren van woorden is nu de tijd van daden aangebroken. Maar dat de woningen binnen no-time zijn gerenoveerd, dat niet. ,,Ik zeg de mensen dat ze er in elk geval op moeten rekenen nog twee winters in hun huidige huizen te zitten”, zegt Gert Jan te Velde van Vanschagen Architecten uit Rotterdam.

22 april