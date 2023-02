Toneelvereniging WDT speelt stuk over de strijd van het individu tegen de gevestigde orde

Jas doneren om slachtof­fers aardbeving te helpen? ‘We verkopen die hier en kopen in Syrië een nieuwe’

Mensen die jassen en andere warme kleding willen afstaan voor de getroffenen in het aardbevingsgebied in Syrië, kunnen die naar de kringloopwinkels van Dorcas brengen in onder meer Veenendaal, Opheusden, Aalten en Doetinchem. Die jassen komen alleen níet in Syrië terecht.

7 februari