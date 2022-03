Van nette kerstkleding tot prinsessenjurken: vrijwilligers van Waggel & Co breien, naaien en haken kleding voor minima

Speciale vlag symboli­seert verbonden­heid ‘Stad der Vrijheid’ Wageningen met Oekraïne

Als het goed is, wappert volgende week op veel plaatsen in Wageningen een speciale vlag. Een variant van de blauwgele vlag van Oekraïne, waarin Het Wiel uit het Wapen van Wageningen is opgenomen.

10 maart