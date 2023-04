Van samen met de bus naar alleen met het vliegtuig

Rhenen doet als laatste Valleige­meen­te donatie voor slachtof­fers aardbeving

Het heeft even geduurd, maar ook de gemeente Rhenen komt over de brug met een donatie voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Er wordt 1 euro per inwoner overgemaakt naar Giro555, wat neerkomt op ruim 20.000 euro.