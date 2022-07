Van São Paulo tot Wageningen, juf Anette wilde altijd het maximale uit een kind halen

update Beagle Henk is na een dag zoeken gevonden in Wageningen, verwondin­gen aan poot en kop

Beagle Henk, die zaterdag als vermist en gewond was opgegeven, is zondagochtend aangetroffen op het terrein van de Voedsel- en Warenautoriteit aan de Nobelweg in Wageningen. Er was met veel mensen gezocht naar de hond, die na een aanrijding in paniek was weggerend bij zijn baasje.

26 juni