Victoria Koblenko presenteer benefietconcert voor Oekraïne op 4 mei in Wageningen

,,We hebben dit aan de reguliere programmering toegevoegd, omdat we merkten dat de oorlog in Oekraïne erg leeft in Wageningen", vertelt Chris Jansen van Wageningen45. ,,De oorlog daar komt ook terug in het reguliere programma op 4 en 5 mei. We denken op die manier een brug te kunnen slaan tussen 77 jaar vrijheid en de huidige onvrijheden in de wereld.”