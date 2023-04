Vier jonge mannen gewond bij nachtelijk ongeluk in Wageningen

vallei blogt Steeds minder zelf doen, maar in het ziekenhuis juist meer

Het zijn verwarrende tijden. We doen steeds minder dingen zelf. We eten kant-en-klaarmaaltijden en doen de afwas in de afwasmachine. Summum in dezen vind ik de ontwikkelingen met kunstmatige intelligentie. Met ChatGPT kunnen we de computer zelfs ‘onze’ verhalen laten schrijven. Wees overigens gerust, dit stukje komt helemaal uit mijn duim.