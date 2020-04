Vijftien uur bouwen met legosteentjes, het is even wennen voor Wageningse student Martijn

Een poster voor het raam voor wie te laat is voor een Wageningse bevrij­dings­vlag

12:04 WAGENINGEN - Voor wie niet tijdig een bevrijdingsvlag heeft kunnen kopen, heeft Robert Frijlink van de Gelderse IJzerwarenhandel in Wageningen een poster laten drukken om voor het raam te hangen. Die kunnen in zijn winkel en in de HEMA in Wageningen opgehaald worden.