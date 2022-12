Viva Voce komt met laagdrempelig kerstconcert voor jong en oud in Wageningen

kunst in de valleiNa een afwezigheid van twee jaar is vocaal ensemble Viva Voce op vrijdag 16 december terug met Wageningen viert Kerst!

Viva Voce gaf nooit kerstconcerten, maar daar kwam in 2019 verandering in. ,,We wilden graag een breder publiek aanspreken dan alleen liefhebbers van klassieke muziek. Een laagdrempelig kerstconcert bestond nog niet in Wageningen”, verklaart koorlid en oud-voorzitter Pieter van Weijen.

Wageningse beroemdheid

Met Wageningen viert Kerst! wilde Viva Voce jong en oud een divers programma bieden. ,,Vertelkring Eva Luna deed mee, pianist Mark Toxopeus en sopraan Iris de Koomen, een Wageningse beroemdheid. De insteek is nu hetzelfde, maar dan in een andere bezetting. Door middel van Wageningen viert Kerst! kunnen we het culturele leven in de stad presenteren.”

In de Grote Kerk wordt Viva Voce deze keer vergezeld door de Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging (WSKOV), voormalig stadsdichter Ivanka de Ruijter, groep 7 van basisschool De Zwaneridder en organist Gonny van der Maten.

Quote Het is een uitdaging om met iets te komen waarin mensen zich herkennen. Pieter van Weijen

,,Het is een uitdaging om met iets te komen waarin mensen zich herkennen, maar ook met dingen die ze niet verwachten. Voor onszelf is het leuk om eens een ander repertoire te zingen en met kinderen erbij. Het programma is licht klassiek, maar Stille nacht en Midden in de winternacht komen ook aan bod. We studeren zelfs een canon in. Zo wordt het echt kerst voor iedereen.”

Nieuwe traditie

Toenmalig burgemeester Geert van Rumund zei volgens Pieter van Weijen in 2019 dat hij hoopte dat Wageningen viert Kerst! een traditie zou worden.

,,Daarna kwam corona en daarom doen we het nu pas voor de tweede keer. Het idee is natuurlijk wel dat het een traditie wordt. We hebben in Wageningen zoveel koren, maar ook een orkest en harmonie, toneel en ballet. Het zou leuk zijn als we met elkaar steeds weer iets anders kunnen neerzetten op het podium.”

‘Wageningen viert Kerst!’ begint vrijdag om 19.30 uur in de Grote Kerk. Zie voor kaarten vivavoce.nl.