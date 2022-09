Volle Grote Kerk bij eerste opening van het academisch jaar buiten de universiteit

In de middaguren was er al een traditionele opening geweest voor de universiteitsgemeenschap en enkele genodigden. Maar in de avond was het voor de eerste keer de beurt aan de ‘gewone’ Wageninger om dit universitaire feestje mee te maken. De interesse was groot, want de beschikbare plaatsen waren binnen no-time vergeven. Overigens was het grootste deel van de aanwezigen in elk geval geen geboren Wageninger. Het merendeel was student.