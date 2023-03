Voor wie niet naar het Bevrijdingsfestival wil of kan: ontbijt, wandeling of brief

Niet iedereen die dat zou willen, is in staat om op 5 mei naar de activiteiten rond Bevrijdingsdag in Wageningen te gaan. Denk aan bejaarden, mensen die niet van harde muziek houden of Tweede Wereldoorlog veteranen. Het organiserende Wageningen45 heeft hen niet vergeten en heeft een aantal speciale activiteiten bedacht.