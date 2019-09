Voormalig Michelinster-restaurant O Mundo gaat sluiten

Lange tijd had het restaurant een Michelinster, maar die verloor het in 2018. ,,Dit besluit valt zeer zwaar, nadat er bijna twee jaar van alles is geprobeerd om dit mooie restaurant rendabel te krijgen’’, laat het bedrijf in een persbericht weten.



Het restaurant en hotel werden in november 2017 overgenomen door de familie De Vries, nadat voormalig uitbater Jaap Venendaal failliet was gegaan. Kort na de overname van het hotel werd in de serre al een tweede restaurant geopend: Brasserie Le Monde.



,,Dit deel krijgt een upgrade. Zo is het doel om de gasten een ervaring te bieden die ergens tussen het huidige niveau van Le Monde en O Mundo ligt.’’



Bezoekers kunnen nog tot zondag 17 november een hapje eten bij het restaurant.