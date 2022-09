Wageningen blijft schuiven met Oekraïense vluchtelingen; hotel WICC weer in gebruik

Fontein op de Markt gaat weer spuiten; alleen is nog niet bekend wanneer

Wat is er lekkerder voor een kind dan bij warm weer lekker spelen in water? Niet veel. Hele generaties Wageningse kinderen zijn opgegroeid met waterpret in de straaltjes die omhoog komen in de fontein op de Markt, net voor de deur bij Brownies & Downies. Maar dit jaar is het, ondanks het mooie weer, stil bij de fontein. En vooral droog. Hij is al tijden kapot.

26 juli