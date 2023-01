Wageningen broedt op verbod van straatreclame voor vliegreis en vette hap

Weg uit bushokjes

,,Ook bekijken we of het mogelijk is om reclame voor ongezonde producten zoals fastfood te weren in een nieuwe overeenkomst met de exploitanten”, aldus de woordvoerder. ,,Mensen mogen zelf keuzes maken over wat ze kopen, maar in onze stad willen we dat de consumptie van deze producten niet via gemeentelijke middelen wordt aangemoedigd.”