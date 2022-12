Wageningen heeft ’s werelds duurzaamste universiteit: ‘Nog duurzamer maken’

Rector Arthur Mol is de tel al kwijtgeraakt. Vol trots meldt hij op Twitter dat Wageningen University & Research (WUR) voor de vijfde keer op rij is uitgeroepen tot de duurzaamste universiteit ter wereld. Maar het was alweer de zesde keer op rij dat Wageningen de ‘Most Sustainable University in the World’ is geworden.