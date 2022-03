Wageningen krijgt coalitie van GroenLinks, PvdA en D66

Met de keuze voor GroenLinks, PvdA en D66 is de Stadspartij voor de tweede keer op rij buiten de coalitie gelaten. Natuurlijk was Lara Minnaard teleurgesteld. Ze wees erop dat haar partij zich constructief had opgesteld en bereid was geweest haar rol te nemen. ,,Helaas was het niet wederzijds”, sprak Minnaard. ,,Maar we snappen de keuze. Ik wens de formerende partijen succes.”