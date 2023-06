Wageningen krijgt nieuw festival voor jongeren: ‘Maar het is echt niet alleen beuken, beuken’

met video Wagenin­gers klagen over overlast Bevrij­dings­fes­ti­val: ‘Dit kan en mag niet meer gebeuren’

Omwonenden van het Torckpark in Wageningen hebben zich tijdens het Bevrijdingsfestival vorige maand mateloos geërgerd aan het gedreun van muziek in hun huizen. Ze vrezen dat dit vaker gaat gebeuren en hebben bij de gemeente een klacht ingediend. ,,De ramen trilden in de sponningen en de glazen rammelden in de kast.”