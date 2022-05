Wageningen nog weken bezig met opruimen stormschade: ‘Zo erg nog nooit meegemaakt’

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat vooral het inspecteren van de bomen een tijdrovend karwei is: „We hebben extra personeel ingehuurd om dat te doen. Maar de bomen moeten stuk voor stuk worden bekeken om te zien of er losse takken in hangen. En waarschijnlijk moeten ze straks ook elke boom apart in klimmen om loshangende takken weg te halen.”