Wageningen proost vrijdagavond op Tour de France-triomf Annemiek van Vleuten

Van Vleuten (39) hield het voorbije weekeinde in de Ronde van Frankrijk ongenadig huis in de Vogezen. Afgelopen zaterdag reed de kopvrouw van Movistar iedereen op een hoop in de bergetappe over onder meer de Col du Platzerwasel en de Grand Ballon. Een dag later deed de regerend olympisch kampioene tijdrijden en de wereldkampioene op de weg (2019) het nog eens dunnetjes over. Toen kwam ze ook als eerste en weer alleen aan bovenop La Planche des Belles Filles.