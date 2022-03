Wageningen telt alle stemmen dinsdag opnieuw

Chaos regeert bij debat over betere bereikbaar­heid van Wageningen; onderzoek naar 30 kilometer per uur

Rekening houden met de komst van extra woningen in de toekomst, zorg over de verkeersveiligheid en het groen, actie tegen de geluidsoverlast. Allemaal onderwerpen die volgens gemeenteraadsleden een plekje verdienden in de brief naar het provinciehuis over de betere bereikbaarheid van Wageningen.

23 februari