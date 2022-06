Wageningen Universiteit en provincie bedenken nieuwe vorm van zonnevelden: ‘Meer aandacht voor natuur en landschap’

Wageningse bierlief­heb­bers gerustge­steld: opvolger voor populaire Dobbel Palm Indronk

De tweede woensdag van november staat bij veel Wageningse bierliefhebbers roodomrand in de agenda: de dag van de traditionele kroegentocht Dobbel Palm Indronk. Dat is voorbij, want Dobbel Palm wordt niet meer gebrouwen. Maar er is een opvolger gevonden: De 40-jarige jubileumbier van La Chouffe Indronk.

7 juni