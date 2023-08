Wageningen zet in op meer kamerverhuur bij hospita: ‘Grijs imago wegnemen’

met video ‘Grauwe Golven’ worden gestaag weer blauw en wit, maar wie er wil parkeren moet nog even geduld hebben

Aan de voet van de Nelson Mandelabrug in Arnhem veranderen de zogenoemde ‘Grauwe Golven’ in een gestaag tempo weer in blauw en wit. Het grootste omgevingskunstwerk van Nederland wordt weer een parkeerplaats, maar automobilisten moeten nog even geduld hebben.