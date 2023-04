Wageningen zoekt onderkomens voor culturele instellingen: ‘Wat is er nodig?’

met video Mountainbi­ker in Ede raakt gewond: brandweer moet assisteren

Een mountainbiker is zondagmiddag door onbekende oorzaak gewond geraakt in een bosgebied ter hoogte van de Apeldoornseweg in Ede. De brandweer heeft daarop moeten assisteren omdat de fietser in een gebied was dat voor ambulancepersoneel moeilijk te bereiken was.