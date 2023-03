Wageninger boos om ruimere kroegtijden centrum: ‘Elke dag een dronken student langs mijn huis’

Bijna twee miljoen om werknemers in deel-auto of op een e-bike naar het werk te laten gaan

Hoe krijg je werknemers zover dat ze in een deel-auto of op de e-bike naar het werk gaan? Achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen trekken 1,9 miljoen euro uit om mensen te verleiden om na de spits te reizen of om de auto helemaal te laten staan en te kiezen voor ov, carpoolen of fiets.