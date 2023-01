Wageninger mild gestraft voor beledigen beveiliger bij verkeersruzie: ‘Ga terug naar je apenland’

Emma is en blijft de populair­ste babymeis­jes­naam in Vallei; Sem en Levi bij jongetjes vaakst genoemd

Emma blijft een zeer geliefde naam, ook in de Vallei. In de gemeenten Ede en Rhenen was dat in 2022 zoals wel vaker de populairste meisjesnaam. Levi en Sem sieren bij de jongens nog altijd met regelmaat het geboortekaartje.

