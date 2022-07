Wageningse Cultuurzomer dit jaar compacter met zestig events in vier weken

opinie Beter bereikbaar Wageningen: ‘Er ligt zo’n mooie kans voor Wageningen’

Ik geloof in kansen, niet in problemen. Ik wil ook niet bromberen, want dat lost niets op. Maar soms popt er een beeld op in je hoofd, dat je niet loslaat. Een beeld dat wellicht meer mogelijkheden biedt dan de plannen die er al liggen. Vandaar mijn oproep: grijp de kans om alsnog het beste te doen voor Wageningen. Stop met het ingezette traject van Beter Bereikbaar Wageningen.

13 juli