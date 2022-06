Wageningse kinderburgemeester neemt afscheid met jeugdlintje: ‘Maar niet omdat je kinderburgemeester was’

Bewoner van De Arc haalt toezegging wethouder over bouwhoogte Costerweg boven tafel

De toezegging om niet hoger dan 12 meter te bouwen op het voormalige Vadaterrein aan de Costerweg in Wageningen is boven tafel. Deze was kwijt terwijl juist het nodige te doen is om de bouwhoogte.

17 juni