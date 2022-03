Wageningse kinderen uit arme gezinnen kunnen allemaal op zwemles

Zwemles kost veel geld

Wie zijn kind bij het Wageningse zwembad De Bongerd op zwemles doet, is daar veel geld voor kwijt. ,,Het normale tarief is 991 euro voor het halen van diploma A en B", zegt directeur Alwin Heij. ,,Wie daarna ook het C-diploma wil halen is voor de drie diploma’s samen 1243,50 euro kwijt.”



Heij weet dat dit klinkt als veel geld, maar hij wijst erop dat zijn bad ook veel geld kwijt is. ,,Wij werken met vast personeel, dat moet je natuurlijk betalen. Elders werken ze vaak met vrijwilligers. Daarnaast zijn er zwemscholen waar je het in drie maanden kunt leren, maar dan blijft het geleerde niet hangen. In ons DNA is vastgelegd dat je in circa een jaar leert lopen. Dan kan je het ook echt. Dat geldt voor zwemmen net zo.”