Wageningse klimaatcoalitie wil dat burgers meepraten over klimaatoplossingen: ‘Duwtje in de rug voor gemeente’

,,Ik maak me zorgen over de gevolgen van de klimaatcrisis”, zegt Aniek van den Berg van de Wageningse klimaatcoalitie. ,,Daarom wil ik me lokaal inzetten voor klimaatoplossingen.” En die zijn er volgens de leden van de groep volop te vinden in Wageningen.

Meer dan tweehonderd ideeën

De klimaatcrisis houdt vele inwoners van Wageningen bezig. De leden van de Wageningse klimaatcoalitie, die onder andere Het klimaatalarm in maart 2021 organiseerde en het Groenboek maakte. In dat boek staan ideeën van Wageningers voor oplossingen van de klimaatproblematiek. zowel online als op straat verzameld.

Er waren liefst 213 inzendingen, vaak met meerdere ideeën per inzending, meldt Van den Berg. Al deze ideeën zijn verzameld per thema in het Groenboek. ,,Het Groenboek laat zien dat inwoners van Wageningen klimaatactie willen van de gemeente, maar ook bereid zijn zelf actie te ondernemen in hun eigen leven.”

Duwtje in de rug

De klimaatcoalitie hoopt met haar initiatief de gemeente het juiste duwtje in de rug te geven om burgers en burgerparticipatie serieus te nemen, en een burgerberaad op te zetten. ,,Door in een burgerberaad samen na te denken over klimaatoplossingen in Wageningen, gevoed door experts, kunnen we komen tot échte klimaatoplossingen die eerlijk en rechtvaardig zijn.”

Lees hier de ideeën in het Groenboek.