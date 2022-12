Wageningse natuurfilmer Ruben Smit wint Klinkenberghprijs

Hospice Wageningen-Ren­kum in ruimer jasje aan Mondriaan­laan

Het Hospice Wageningen-Renkum gaat verhuizen. Twaalf jaar was het gevestigd aan de Melkweg in Wageningen, straks zit de instelling waar zieken in huiselijke kring afscheid nemen van het leven in een ruimer jasje aan de Mondriaanlaan in Noordwest.

18 november