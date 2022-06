Wageningse stikstofprofessor: ‘Uit solidariteit met de boeren ook snijden in andere sectoren’

Stel je eens voor dat je als automobilist een briefje krijgt van de overheid: in plaats van de 15.000 kilometer die je jaarlijks rijdt, mag je vanaf nu nog maar 5000 kilometer per jaar rijden. Of helemaal niet meer.



,,Dan zou het land te klein zijn. Maar dat is wel hoe boeren zich voelen over wat veel van hen te wachten staat”, zegt ‘stikstofprofessor’ Wim de Vries van de Wageningen Universiteit.



Vorige week lekten plannen van het kabinet uit, waaruit zou blijken dat de uitstoot drastisch omlaag moet van stikstof die voor de natuur schadelijk is. Langs beschermde natuurgebieden als de Veluwe moet die daling zelfs 100 procent zijn, in landbouwgebied de Gelderse Vallei tussen Ede en Barneveld tussen de 70 en 80 procent. Boeren reageerden furieus.