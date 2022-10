Wageningse wetenschappers onderzoeken gevolgen van toerisme op de Zuidpool

Azc’s in Wageningen betalen zelf zwemles voor jonge asielzoe­kers

Jonge mannen uit de twee azc’s in Wageningen en kinderen uit het azc aan de Bosrandweg krijgen zwemles. De azc’s bekostigen dit zelf. Aanleiding is de verdrinkingsdood van een jonge asielzoeker deze zomer in de Rijn.

20 september