Wandeluitdaging en valpreventie, Wageningen wil ouderen in beweging houden

Een wandeling maken in groepsverband, een cursus valpreventie en gezellig volleyballen of badmintonnen. Oktober is voor ouderen en senioren in Wageningen het moment bij uitstek om in beweging te komen.

,,We beginnen volgende week weer met de Wageningse wandeluitdaging”, zegt buurtcoach Iris Schaars van Sportservice De Vallei. ,,Dit keer met wandelingen in de ochtenduren. De vorige, waarop 48 mensen inschreven, was ’s avonds. Maar het wordt vroeger donker. De wegen worden straks sneller glad, ook door vallende bladeren. Uit veiligheidsoverwegingen kiezen we voor een vroeger tijdstip, half elf.”

De meeste deelnemers hebben ook een voorkeur voor overdag wandelen, vertelt Schaars. ,,Maar er zijn ook mensen die dan nog werken en nu dus niet kunnen meedoen. We merken dat veel oudere mensen graag in een groep wandelen. Het geeft soms een gevoel van veiligheid, en contact met anderen is belangrijk.”

De groep wordt in tweeën gesplitst, een groep voor de 3 en een groep voor de 5 kilometer. Voor tien weken aaneengesloten en onder begeleiding wandelen wordt een eenmalige bijdrage van 5 euro gevraagd.

Cursus valpreventie

Fysiotherapeut Herma van Wingerden geeft een cursus valpreventie, die start op maandag 10 oktober in basisschool De Bijenkorf aan de Buurtseweg. ,,De nadruk ligt op looptrainingen en balansoefeningen. Mensen vallen omdat ze in het verkeer worden afgeleid, of omdat er iemand tegen ze begint te praten. Daar wordt ook aandacht aan besteed.”

Deze cursus duurt vijf weken en kost 20 euro.

Op donderdag 13 oktober start 60+ Sportief. Onder leiding van een sport- en beweegcoach begint elke van de in totaal tien sessies (kosten 30 euro) in sporthal het Binnenveld aan de Marijkelaan met een warming-up en krachtoefeningen. Na een pauze kunnen de deelnemers kiezen voor volleybal of badminton.

Op maandag 6 oktober wordt een gratis proefles gehouden.

Volledig scherm Beeld van een eerdere cursus sporten voor ouderen in Wageningen, enkele jaren geleden in in sporthal De Bongerd © Herman Stover