Wat te doen met de Bergstraat, de belangrijke schakel tussen Markt en 5 Mei Plein? ‘Ook hier zijn winkels’

Arnhemmer, net vader, slaat jeugd­vriend in elkaar; slachtof­fer kan nog steeds niet sporten, werken of studeren

Hij liep in een proeftijd en was net vader geworden, toch weerhield dat een 20-jarige Arnhemmer er niet van om op 21 februari een jeugdvriend in elkaar te slaan. Een afspraak om het slachtoffer ‘aan te spreken op zijn gedrag jegens vrouwen’ liep uit op een zware mishandeling.