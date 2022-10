Wenskaart voor veteranen en andere verschilmakers

Chris Janssen, de nieuwe directeur van Wageningen45 , zegt dat iedereen een veteraan of verschilmaker kan aanmelden. ,,Maar er is geen beperking op het aantal mensen dat een kaartje kan krijgen”, aldus Janssen. ,,En we sturen de kaartjes naar binnen- en buitenland.”

Wie mee wil doen aan de actie moet wel lid zijn van de nieuwsbrief van Wageningen45. In de volgende brief volgt meer uitleg over de actie. Rond 5 mei is er al een brievenactie, waarbij middelbare scholieren schrijven aan veteranen die in de Tweede Wereldoorlog hebben meegevochten om ons land te bevrijden.