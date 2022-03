Woningstichting Wageningen getroffen door ransomware, kan datalek ‘niet uitsluiten’

,,Het klopt dat we een aanval met ransomware hebben gehad”, zegt een woordvoerder van de Woningstichting. ,,Zo konden we maandag niet bij de mail komen. We weten niet wat de oorzaak en de toedracht zijn. We weten dus ook niet of er gegevens zijn ingekeken of ontvreemd.” Ze voegt eraan toe dat er een heel team is opgezet om een antwoord op deze vragen te vinden.